Факты ICTV — Выпуск 15:45 (21.08.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.08.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: нарушение обмена веществ — новый диагноз российского оппозиционера Алексея Навального озвучили медики Омской больницы; Лукашенко многолюдные и продолжительные митинги против себя назвал заварушкой, которую уже давно готовил в Беларуси Вашингтон против России; из-за неуклюжей и хаотической застройки на глазах мелеет Днепр, он уже давно не ревет, а только беспомощно стонет; на Шацких озерах разгар туристического сезона, о карантине будто все забыли, в масках единицы, дистанция не соблюдается.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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