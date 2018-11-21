Факты ICTV – Выпуск 15:45 (21.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Факты ICTV вспоминают, как начиналась Революция Достоинства; либеральная лояльность к евробляхерам закончилась, МВД решило разблокировать все перекрытые ними автодороги; в Киеве тренируются спасатели.

Опубликовано Ноябрь, 21 в 16:37



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