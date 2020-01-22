Факты ICTV – Выпуск 15:45 (22.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: смертельный вирус из Китая выявляют в разных странах мира; Украина отмечает 101 год Соборности; в Украине достаточно электроэнергии, но цены на нее растут, власти призывают вмешаться НКРЭ; в Днепре девушка и мужчина тяжело пострадали от взрыва петард.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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