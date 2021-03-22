Факты ICTV — Выпуск 15:45 (22.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине уже 30 тыс. жертв коронавируса, в красной зоне 8 регионов, сегодня Украина переживает третью волну эпидемии; клинические испытания AstraZeneca в Америке доказали ее безопасность, поэтому Европа восстанавливает отмененные прививки, Германия закрывает страну до конца апреля; минимум 2 млн грн будет стоить ремонт Офиса президента, после мирных протестов в субботу похож на центр промзоны; опять авария с украинцами в Польше и снова гибель ребенка от незакрепленного канализационного люка во Львове.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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