Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Факты. Выпуски

Факты ICTV — Выпуск 15:45 (22.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине уже 30 тыс. жертв коронавируса, в красной зоне 8 регионов, сегодня Украина переживает третью волну эпидемии; клинические испытания AstraZeneca в Америке доказали ее безопасность, поэтому Европа восстанавливает отмененные прививки, Германия закрывает страну до конца апреля; минимум 2 млн грн будет стоить ремонт Офиса президента, после мирных протестов в субботу похож на центр промзоны; опять авария с украинцами в Польше и снова гибель ребенка от незакрепленного канализационного люка во Львове.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Факты ICTV — Выпуск 12:45 (22.03.2021)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (22.03.2021)
Факты ICTV. Спорт (22.03.2021)
Факты ICTV. Спорт (22.03.2021)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (22.03.2021)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (22.03.2021)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (21.03.2021)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (21.03.2021)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (20.03.2021)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (20.03.2021)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (20.03.2021)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (20.03.2021)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (19.03.2021)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (19.03.2021)
Факты ICTV — Выпуск 15:45 (19.03.2021)
Факты ICTV — Выпуск 15:45 (19.03.2021)
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка