Факты ICTV — Выпуск 15:45 (22.06.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: хронология и новые детали трагедии на киевских Позняках; в Украине третий день подряд количество больных коронавирусом уменьшается; Владимир Зеленский пригрозил Ирану международными судами, если тот не вернет черные ящики сбитого Боинга, не заплатит достойные компенсации и не извинится.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.
2020-06-22
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