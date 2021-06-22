Факты ICTV — Выпуск 15:45 (22.06.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.06.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: новые подробности взрыва в Белогородке: один погибший и восемь пострадавших, спасатели не исключают, что это могло быть взрывное устройство; в Украине уменьшается количество новых случаев Covid, за сутки 296 человек; погодные аномалии — в Украине жара усилится. В ближайшие дни солнце будет печь под 36 градусов, а столицу накрыло густым смогом.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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