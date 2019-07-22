Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Факты. Выпуски

Факты ICTV – Выпуск 15:45 (22.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: задержки и в других регионах. Иногда даже драки. Как голосовали в областях; политические партии-победители уже готовы объединяться! О планах пятерка лидеров рассказала нам в утреннем марафоне; умер один из авторов украинской конституции и массовые обыски продолжаются по делу Укроборонпрома.

Смотрите также Факты выпуск 12:45 (22.07.2019)

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Факты ICTV спецвыпуск (22.07.2019)
Факты ICTV – Выпуск 12:45 (22.07.2019)
Факты ICTV. Спорт (22.07.2019)
Факты ICTV спецвыпуск (21.07.2019)
Факты ICTV – Выпуск 12:45 (21.07.2019)
Факты ICTV – Выпуск 8:45 (21.07.2019)
Факты ICTV – Выпуск 18:45 (20.07.2019)
Факты ICTV – Выпуск 12:45 (20.07.2019)

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка