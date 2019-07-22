Факты ICTV – Выпуск 15:45 (22.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: задержки и в других регионах. Иногда даже драки. Как голосовали в областях; политические партии-победители уже готовы объединяться! О планах пятерка лидеров рассказала нам в утреннем марафоне; умер один из авторов украинской конституции и массовые обыски продолжаются по делу Укроборонпрома.

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