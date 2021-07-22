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Андрій Майдан |

Факты ICTV — Выпуск 15:45 (22.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: США и Германия заявили, что Северный поток-2 таки достроят; Россия подала жалобу на Украину в Европейский суд по правам человека по десяти пунктам; непогода наделала беды на Донбассе и затопила Одессу; в Киеве обнаружили шесть инфицированных штаммом Дельта; 36 тыс. выпускников провалили тесты по математике.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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