Факты ICTV — Выпуск 15:45 (22.07.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: США и Германия заявили, что Северный поток-2 таки достроят; Россия подала жалобу на Украину в Европейский суд по правам человека по десяти пунктам; непогода наделала беды на Донбассе и затопила Одессу; в Киеве обнаружили шесть инфицированных штаммом Дельта; 36 тыс. выпускников провалили тесты по математике.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.
2021-07-22
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