Факты ICTV – Выпуск 15:45 (22.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Президент поручил правительству расширить программу субсидий для незащищенных украинцев; Вооруженные силы Украины получили партию отремонтированных реактивных систем залпового огня «Ураган»; Илон Маск назвал дату запуска первого скоростного тоннеля.

Опубликовано Октябрь, 22 в 17:19



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