Факты ICTV – Выпуск 15:45 (23.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украинский завтрак в Давосе, влиятельные люди планеты обсуждали перспективы Украины; Зеленский отказался участвовать в форуме памяти Холокоста в Израиле; государство наконец посчитало украинцев, как это сделали без денег да еще и в электронном формате.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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