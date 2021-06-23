Факты ICTV — Выпуск 15:45 (23.06.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.06.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: флот Российской Федерации открыл огонь по британскому эсминцу; соляные шахты в закарпатском Солотвино. Их ежегодно затапливает все больше, и вскоре город может уйти под воду; как забрать свое авто без проблем со штрафплощадки и защитить имущество, которое было в машине.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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