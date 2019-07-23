Факты ICTV – Выпуск 15:45 (23.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: силовики отчитываются президенту о расследовании убийства Шеремета; После суток тишины на передовой снова обстрелы; В Винницкой области выращивают креветки. Причем по системе уникальной даже для Европы.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.