Факты ICTV — Выпуск 15:45 (23.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Токио стартовали летние Олимпийские игры; в Бердянске непогода убила двух человек; в Одессе пытаются устранить последствия наводнения; на Прикарпатье в лагере отравились 16 детей и один взрослый; накануне в Киеве задержали наркоторговцев с товаром на более 1 млрд грн.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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