Факты ICTV – Выпуск 15:45 (23.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Андрей Антоненко оспаривает свой арест, зал суда охраняет сотня спецназовцев; на Луганщине сгорел психоневрологический интернат, погибло четыре человека; обмен пленными может не состоятся до Нового года.

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