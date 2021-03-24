Факты ICTV — Выпуск 15:45 (24.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: за отсутствие масок в людных местах штраф, общественный транспорт в красной зоне для тех, кто работает в критических сферах; предпринимателям, которые страдают от локдауна, снова выплатят по 8 тыс. грн; Европа никак не может сбить темпы распространения эпидемии, в Польше за сутки 30 тыс. инфицированных.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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