Факты ICTV – Выпуск 15:45 (24.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на передовой трое раненых и более трех десятков обстрелов; украинской ГТС со следующего года будет руководить независимый оператор; импичмент Президенту – скорее политическое заявление, чем реальная возможность; на Прикарпатье непогода смыла 5 мостов, целые районы отрезаны от мира.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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