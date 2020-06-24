Факты ICTV — Выпуск 15:45 (24.06.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: масштабный потоп на западе Украины, десятки поваленных мостов, сотни затопленных домов, человеческие жертвы и удар по хозяйству; Киев открывает рестораны, кафе, бассейны и кинотеатры; 1 сентября учеников не переведут на дистанционное образование, однако в случае угрожающей эпидемиологической ситуации МОН будет принимать отдельное соответствующее решение.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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