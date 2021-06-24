Факты ICTV — Выпуск 15:45 (24.06.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.06.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: десятки украинцев тонут в реках и озерах. Почему имея обустроенные пляжи, мы упорно купаемся на диких, опасных; зарплата в конвертах. Неофициальное трудоустройство враг не только работника, но и экономики страны; как ухаживать за собакой; как оказывают психологическую помощь воинам на передовой.

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