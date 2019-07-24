Факты ICTV – Выпуск 15:45 (24.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: он пришел в кризис и обещает завершить Brexit. Сегодня Борис Джонсон официально станет премьером Британии; город Калуш может остаться без чистой воды; ЦИК на финише подсчета электронных протоколов, террористы передали Украине еще более шести десятков заключенных, Северная Корея задержала российский корабль.

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