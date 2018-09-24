Факты ICTV – Выпуск 15:45 (24.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Одессе покушение на общественного активиста, едва не убили; ветер, дожди и ливни бушуют в Украине и Западной Европе, свежие прогнозы синоптиков; лавочки бы починить, туалет открыть и футбольное поле для детей сделать, но, похоже на гектары столичного центра в фонде держимущества – другие планы.

Опубликовано Сентябрь, 24 в 16:57



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