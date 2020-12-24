Факты ICTV — Выпуск 15:45 (24.12.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.12.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Президент Владимир Зеленский продлил на один год действие закона об особом статусе Донбасса; Главу Конституционного суда Александра Тупицкого вызывают в Офис Генпрокурора; мир готовится к Католическому Рождеству; украинский Щедрик Николая Леонтовича выполнили в величественных Кавказских горах.

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