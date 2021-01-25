Факты ICTV — Выпуск 15:45 (25.01.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.01.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: локдаун закончился, но некоторые карантинные ограничения все еще действуют; депутаты Верховной Рады вышли из отпусков; почему Укрпочта сих пор не может наладить качественное обслуживание сел; Марина Цимашевич из Ивано-Франковска стала первой украинкой, которая проплыла Ледовую милю.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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