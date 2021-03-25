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Факты ICTV — Выпуск 15:45 (25.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина почти вся стала красной, за сутки более 16 тыс. новых инфицированных; украинцы вяло прививаются, потому что не доверяют AstraZeneca и боятся побочных эффектов; в Украине едва ли не впервые могут привлечь к ответственности за уклонение от уплаты налогов; центр кибербезопасности при СНБО предупреждает о новой угрозе, которая может стать гораздо сильнее вируса Petya.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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