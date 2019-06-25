Факты ICTV – Выпуск 15:45 (25.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: ПАСЕ таки отменила санкционный механизм и Россия может вернуться, Украина – протестует и приостанавливает участие в сессии; масштабные учения НАТО в Балтийском море; два с половиной миллиона украинцев получат увеличенные пенсии, Нидерланды на 4 часа остались без электросвязи, какой отдых предлагают детские лагеря на море.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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