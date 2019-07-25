Факты ICTV – Выпуск 15:45 (25.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: СБУ и военная прокуратура задержали российский танкер, который участвовал в захвате 24 моряков в ноябре прошлого года; охота на перегружены фуры. В разгар сбора зерновых на дорогах ловят тысячи нарушителей и собирают миллионы штрафов.

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