Факты ICTV — Выпуск 15:45 (25.08.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.08.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Верховная Рада поддержала инициативу президента и утвердила повышение минимальной зарплаты; в Украине количество новых случаев коронавируса за минувшие сутки еще немного снизилась; президент Владимир Зеленский записал специальный англоязычный ролик для мирового сообщества.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.
2020-08-25
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