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Факты ICTV – Выпуск 15:45 (25.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Вашингтоне точно знают: на Востоке воюют русские воины, и имеют доказательства – Курт Волкер в интервью; про украинский мусорный коллапс уже снимают клипы, активизировать наше сознание и начать действовать призывает группа Онука, на видео нового клипа абсолютно реальное будущее; закрытый бизнес и прочные кровные связи: как работает такси в Греции.

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