Факты ICTV – Выпуск 15:45 (25.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Олег Сенцов стал лауреатом премии Сахарова; Норвегия начинает масштабные военные учения; Владимир Гройсман испытал железнодорожный экспресс из Киева в аэропорт Борисполь.

Опубликовано Октябрь, 25 в 16:35



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