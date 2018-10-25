Факты ICTV – Выпуск 15:45 (25.10.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Олег Сенцов стал лауреатом премии Сахарова; Норвегия начинает масштабные военные учения; Владимир Гройсман испытал железнодорожный экспресс из Киева в аэропорт Борисполь.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-10-25
Теги: Факты 15.45, Факты ICTVЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.