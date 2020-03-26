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Факты ICTV — Выпуск 15:45 (26.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине за сутки 43 новых случая коронавируса, всего 162 больных; США выделяют $2 трлн в помощь американцам и бизнесу из-за пандемии; Италия остается печальным лидером в Европе по количеству больных коронавирусом; в Украине только за последние сутки вернулось домой из-за границы 13, 5 тыс. украинцев, пограничники убеждены, что мерить температуру у всех нецелесообразно.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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