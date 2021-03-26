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Факты ICTV — Выпуск 15:45 (26.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: более 18 тыс. новых инфицированных, Минздрав призывает быстро вакцинировать пожилых людей; Европа посчитала, что экспортировала вакцин больше, чем использовала сама, поэтому теперь усилит контроль за продажей препаратов; финансовая мобильность и комфорт требуют от нас навыков защиты карт от хакеров; что нужно сделать, чтобы убрать из наших путей автохлам, который убивает.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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