Факты ICTV — Выпуск 15:45 (26.05.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: суд избирает меры пресечения полицейским, которые пытали и насиловали женщину; за прошедшие сутки в Украине рекордное количество смертей от коронавируса; в Харькове ремонтируют недавно восстановленный проспект; май ставит рекорды по дождям и холоду, как погода повлияла на урожай.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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