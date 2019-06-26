Факты ICTV – Выпуск 15:45 (26.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на сколько и кому поднимут пенсии, и какая предельная стоимость отопления; подтвердить полномочия россиян без минимальных санкций – что происходит на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы; 21 партия в бюллетенях и 6 тысяч кандидатов в депутаты; в столице каждые полгода впечатляющими темпами ремонтируют Южный мост, а водители тем временем стоят в безумных пробках.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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