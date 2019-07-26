Факты ICTV – Выпуск 15:45 (26.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: ЦИК завершила считать электронные протоколы; жара в Европе превосходит рекорды. В некоторых странах зафиксировано уже +43 градуса. Больше защиты и комфорта. Усовершенствованные БТР и БРДМ – выпустили на Николаевском заводе.

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