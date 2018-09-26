Факты ICTV – Выпуск 15:45 (26.09.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Кабмин объявляет новую войну – нечестным застройщикам и анонсирует следующий этап медреформы с 1 января; в ожидании Томоса Украина готовится мирно договариваться в случае автокефалии, а в России паника и ежедневная пропаганда на ТВ войны и кровопролития; медицинские карты и запись к врачу он-лайн, все это уже работает во львовском Дрогобыче.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-09-26
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