Факты ICTV — Выпуск 15:45 (26.10.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.10.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Кремль планирует привлекать студентов к войне на Донбассе; морпехи провели обучение возле Крыма; в Беларуси оппозиция призвала жителей страны к общенациональной забастовке; бюро экономической безопасности Украины приглашает на работу; во Львове полиция ликвидировала стихийную торговлю.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.