Факты ICTV – Выпуск 15:45 (26.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Верховная Рада собирается на внеочередное заседание по введению военного положения. Президент уже обнародовал указ с двенадцатью пунктами; Россия стреляла по украинским кораблям и взяла в плен наших моряков, а теперь обвиняет Киев в провокации; что означает введение военного положения для украинцев. Как может измениться привычная жизнь.

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