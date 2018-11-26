Факты ICTV – Выпуск 15:45 (26.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Верховная Рада собирается на внеочередное заседание по введению военного положения. Президент уже обнародовал указ с двенадцатью пунктами; Россия стреляла по украинским кораблям и взяла в плен наших моряков, а теперь обвиняет Киев в провокации; что означает введение военного положения для украинцев. Как может измениться привычная жизнь.

Опубликовано Ноябрь, 26 в 16:59



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