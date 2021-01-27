Факты ICTV — Выпуск 15:45 (27.01.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.01.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украину накрыли снегопады, в Одессе за ночь выпала месячная норма осадков; украинцев не будут штрафовать за несвоевременную оплату коммуналки; Украина не будет иметь широкого доступа к вакцине от коронавируса до 2023 года; в результате вражеского обстрела один украинский воин получил пулевое ранение.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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