Факты ICTV — Выпуск 15:45 (27.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине уже 226 больных коронавирусом; Всемирная организация здравоохранения выявила резкое ускорение пандемии, если первые 100 тыс. заболели за два месяца, то сейчас 100 тыс. заражаются всего за два дня; британский премьер Борис Джонсон заболел коронавирусом, а США по количеству инфицированных обогнали даже Китай.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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