Факты ICTV — Выпуск 15:45 (27.05.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине ситуация с коронавирусом вышла на положительную динамику. Уже известно когда восстановят авиа и железнодорожное сообщение; продолжение скандала в связи с полицейскими. Появились новые подробности преступления в Кагарлыке; скандал между Москвой и Вашингтоном. Российские самолеты перехватили американский патрульный самолет; на передовой погиб один наш воин; правительство рассказало, как будет восстанавливать экономику; руководитель Автодора пожаловался в СБУ на давление.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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