Факты ICTV — Выпуск 15:45 (27.05.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.05.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Донбассе украинские военные попали под снайперский обстрел, есть погибший; 6 лет назад в Украине впервые создали бригаду быстрого реагирования Нацгвардии по стандартам НАТО; в Киеве застраивают днепровские кручи и исторические улочки, а в Одессе цепкие застройщики ежедневно сводят этажи на черноморском побережье.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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