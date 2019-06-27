Факты ICTV – Выпуск 15:45 (27.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: избили бывшего мэра Конотопа Артема Семенихина, он в реанимации; сколько надо не платить, чтобы вам перекрыли водоснабжение; разведка Израиля обвиняет Россию в создании опасной ситуации в небе над международным аэропортом Бен-Гурион; на ICTV стартует второй сезон Новых лидеров.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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