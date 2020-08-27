Факты ICTV — Выпуск 15:45 (27.08.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.08.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: снова почти 2 тыс. новых больных коронавирусом в сутки, санитарный врач не исключает возвращения к жесткому карантину; на разминирование прифронтовых территорий может уйти до 10 лет и это при условии вывода российских войск; 18 день противостояний в Беларуси, Путин называет условия ведения своих войск.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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