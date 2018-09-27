Факты / Видео / Факты. Выпуски / Факты ICTV - Выпуск 15:45 (27.09.2018)/

Факты ICTV – Выпуск 15:45 (27.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: штрафы объявили, проверить забыли: в день новых штрафов за парковку в запрещенных местах – ни одного полицейского, ни эвакуатора, ни квитанции – зато море нарушителей; полный провал приватизации, вместо 20-ти млрд. фонд госимущества смог выручить 50 млн. грн., найти серьезных инвесторов в следующий год выборов – нереально; Киевводоканал начал отключать от канализации отдельных должников за пользование водой, письма или смс-ки не работают, всего люди задолжали за воду более 800 млн. грн.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Факты ICTV – Выпуск 21:10 (27.09.2018)
Факты ICTV – Выпуск 18:45 (27.09.2018)
Факты ICTV – Выпуск 12:45 (27.09.2018)
Факты ICTV. Спорт (27.09.2018)
Факты ICTV – Выпуск 8:45 (27.09.2018)
Факты ICTV – Выпуск 7:45 (27.09.2018)
Факты ICTV – Выпуск 7:15 (27.09.2018)
Факты ICTV – Выпуск 6:45 (27.09.2018)

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка