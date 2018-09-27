Факты ICTV – Выпуск 15:45 (27.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: штрафы объявили, проверить забыли: в день новых штрафов за парковку в запрещенных местах – ни одного полицейского, ни эвакуатора, ни квитанции – зато море нарушителей; полный провал приватизации, вместо 20-ти млрд. фонд госимущества смог выручить 50 млн. грн., найти серьезных инвесторов в следующий год выборов – нереально; Киевводоканал начал отключать от канализации отдельных должников за пользование водой, письма или смс-ки не работают, всего люди задолжали за воду более 800 млн. грн.

Опубликовано Сентябрь, 27 в 17:14



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