Факты ICTV – Выпуск 15:45 (27.11.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: пленным украинским морякам выбирают меры пресечения в крымских судах; мобилизации не будет. Что означает военное положение для 10-ти областей; на передовой боевики активизировались, двое армейцев ранены.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-11-27
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