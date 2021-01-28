Факты ICTV — Выпуск 15:45 (28.01.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.01.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: десятки населенных пунктов без света и сотни травмированных — Украиной бушует непогода; налог на недвижимое имущество — куда направляют деньги; двое парней вывели людей из охваченного пожаром дома; единственный космонавт независимой Украины — Леонид Каденюку сегодня исполнилось бы 70 лет.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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