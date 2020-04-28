Факты ICTV — Выпуск 15:45 (28.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине за минувшие сутки рекордное количество смертей от Covid-19; мэр Киева объявил план выхода из карантина. Что будет после 12 мая; в Европе и Америке количество больных и смертей уменьшается; цены на газ снижаются; президент подписал закон о земле; в Украине дефицит инсулина.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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