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Факты ICTV — Выпуск 15:45 (28.04.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.04.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине все еще высокая суточная смертность от коронавируса, хотя все больше областей выходят из красной зоны; у государства не хватает денег на выплаты компенсаций бизнеса, который пострадал от локдауна; Зеленский предлагает Путину встретиться в Ватикане, но в Кремле, похоже, не нравится такая идея.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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