Факты ICTV – Выпуск 15:45 (28.05.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.05.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: президент Владимир Зеленский встречается с представителями МВФ; в парламенте вместо работы продолжаются политические дискуссии; и мусор перерабатывает, и энергию дает. Репортаж из Польши об уникальном эко-заводе.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45

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