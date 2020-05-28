Факты ICTV — Выпуск 15:45 (28.05.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина преодолела пик заболеваемости Covid — отмечают в академии наук; в США и Бразилии самая сложная ситуация с коронавирусом; кто может уехать в Европу на машине и какова сейчас ситуация на пропускных пунктах; в мире стремительно дешевеет газ. Цена в Украине самая низкая за 15 лет; Илон Маск называет украинский Зенит одной из лучших ракет в мире. О перспективах Украины в новой эре космоса.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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