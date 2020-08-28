Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Факты. Выпуски

Факты ICTV — Выпуск 15:45 (28.08.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.08.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: харьковская перестрелка завершилась задержанием 14 напавших на микроавтобус, трое травмированы, МВД обещает жесткую реакцию всем участникам провокаций; в Украине почти 2,5 тыс. новых зараженных коронавирусом, красная зона расширилась с 14 на 21 регион; правительство все же сделало исключение для иностранцев, которые могут въехать в Украину.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

Теги: ,

По теме

Факты ICTV — Выпуск 12:45 (28.08.2020)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (28.08.2020)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (28.08.2020)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (28.08.2020)
Факты ICTV. Спорт 8:45 (28.08.2020)
Факты ICTV. Спорт 8:45 (28.08.2020)
Факты ICTV. Спорт 7:45 (28.08.2020)
Факты ICTV. Спорт 7:45 (28.08.2020)
Факты ICTV — Выпуск 7:45 (28.08.2020)
Факты ICTV — Выпуск 7:45 (28.08.2020)
Факты ICTV — Выпуск 7:15 (28.08.2020)
Факты ICTV — Выпуск 7:15 (28.08.2020)
Факты ICTV — Выпуск 6:45 (28.08.2020)
Факты ICTV — Выпуск 6:45 (28.08.2020)
Факты ICTV — Выпуск 21:10 (27.08.2020)
Факты ICTV — Выпуск 21:10 (27.08.2020)

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх