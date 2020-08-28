Факты ICTV — Выпуск 15:45 (28.08.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.08.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: харьковская перестрелка завершилась задержанием 14 напавших на микроавтобус, трое травмированы, МВД обещает жесткую реакцию всем участникам провокаций; в Украине почти 2,5 тыс. новых зараженных коронавирусом, красная зона расширилась с 14 на 21 регион; правительство все же сделало исключение для иностранцев, которые могут въехать в Украину.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.